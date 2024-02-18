شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة المعرفة» توقع اتفاقية مع «هيلتون» بمشروع الملتقى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة، اتفاقية مع مجموعة الهيلتون العالمية لتوفير العلامة التجارية وتوفير الخدمات الفندقية للبرج السكني من خلال البرج الفندقي "الهيلتون" الذي يرتبط به وبالسوق التجاري وبقية عناصر المرحلة الأولى من مشروع الملتقى.

وأشارت الشركة في بيان على تداول: إن مشروع ملتقى مدينة المعرفة يستهدف تطوير محور حضري ووجهة جديدة بالمدينة المنورة توفر وتجمع خدمات التنزه والترفيه والضيافة والتسوق والسكن ضمن مكوناته الأساسية التي تضم سوق رئيسي يرتبط مع برجين (فندق وشقق فندقية) ومنطقة فعاليات وصالات ترفيهية مغلقة، وسينما ونادي صحي بالإضافة إلى منطقة بوليفارد تجارية مطلة على حديقة ومسطحات خضراء.

وأضافت أن قيمة العقد رسوم أولية ونسب من قيمة المبيعات بالإضافة لمبلغ سنوي مرتبط باستخدام خدمات الفندق من قبل ملاك الشقق الفندقية

وبموجب العقد يستفيد البرج السكني (Branded Residence) من علامات الهيلتون كما يستفيد البرج السكني من الخدمات التي تتناسب مع مشاريع السكن ذات العلامات التجارية الفاخرة التي يخدمها "الهيلتون" مع استفادة سكان البرج السكني من الوصول لجميع مرافق الفندق المرتبط به.

وأضافت أن مدة العقد تتزامن مع الاتفاقيات والشروط الخاصة بإدارة فندق الهيلتون المجاور للبرج السكني، والتي هي في الأساس مدة أولية متفق عليها بين الأطراف وقابلة للتجديد.

وتعزز العلامة التجارية المقدمة للبرج السكني من قبل الهيلتون من القيمة التجارية للبرج السكني وبيع الشقق الفندقية وتتمثل الفترات التي سينعكس عليها الأثر المالي في طول مدة وفترات بيع الشقق الفندقية.