شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يمول إنشاء 30 صومعة حبوب بـ591 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم عقدًا مع الشركة المتحدة للأعلاف، وذلك لتمويل إنشاء 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية تبلغ 450 ألف طن، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 591 مليون ريال.

جاء ذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي.

ووقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان المهيدب، ومدير إدارة تمويل المنشآت الكبيرة بالصندوق مشاري البواردي، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة. 21 خط تعبئة يشمل التمويل أيضًا أبراج ومعدات، ومخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة 750 طن/ساعة، إضافة الى 21 خط تعبئة أكياس في منطقة نيوم ورأس الخير وجازان.

ويأتي التمويل ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون إستراتيجي من الحبوب لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.