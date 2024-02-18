شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولي برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط الجوية الهولندية اشتبه محمد عادل نصاري مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام تحت إشراف ابتسام عبيد تم تأكيد الإشتباه.

وتم تكليف محمود علي سيد وأيمن ربيع جبر ورامي مروان مدير الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 17 جرام من نبات الماريجوانا المخدر و5 جرام من الحشيش المخدر في أماكن يصعب الوصول إليها.

وكانت المحاولة الثانية فى الادارة الثانية برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة، حيث تم ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية قام بالضبط مينا نادي نصري ومحمد عبد الحليم مأمورى الجمرك تحت اشراف محمد سيد محمد نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص محمد النقراشي وعبد المجيد محمد النجار.

وقام بالجرد والتحريز كلا من أحمد جمال واشرف خلف وأحمد فتحي وبسطاوى محمد بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من التهرب الجمركى.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضرى ضبط جمركى رقم 11 و12 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.