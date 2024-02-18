شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 3% ارتفاعا للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو3%.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية "بولوكس" "POLLUX" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضح ناطق الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، متلفز أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأكدت الجماعة اليمنية، "استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت، "على أنها لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتِه العسكرية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار التضامن العمليّ مع الشعبِ الفلسطيني".