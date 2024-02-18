الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي"، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 12502 نقطة، وبتداولات بلغت 9.236 مليار ريال.
ووفقا لبينات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 386.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.200 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 155 شركة


ارتفعت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 65، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات، سلوشنز، والخريف، وسلامة، وأليانز إس إف، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية


أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم على ارتفاع، بنسبة 0.3%، عند 25274 نقطة، وبتداولات بلغت26.412 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.508 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.363 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 43 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 18، من بين 80 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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