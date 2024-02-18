شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 155 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي"، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 12502 نقطة، وبتداولات بلغت 9.236 مليار ريال.ووفقا لبينات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 386.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.200 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 65، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات، سلوشنز، والخريف، وسلامة، وأليانز إس إف، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم على ارتفاع، بنسبة 0.3%، عند 25274 نقطة، وبتداولات بلغت26.412 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.508 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.363 مليار ريال.وارتفعت أسهم 43 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 18، من بين 80 شركة مدرجة في السوق الموازية.