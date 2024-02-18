شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مارس.. عمومية «اليمامة للحديد» تصوت على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) المقرر عقده في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة تداول يشمل جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ۳۰-۰۹-۲۰۲۳ م ومناقشته.
وتضمن جدول الأعمال: البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣ م، والبند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ۲۰۲٤م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
ويشمل الجدول: البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.
ويتضمن الجدول: البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، ومدة التعامل تبدأ من تاريخ
٢٠١٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت 1.354.5 مليون ريال.
ويشمل الجدول: البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام
السابق بلغت 166.577 مليون ريال.
ويتضمن: البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال
العام المالي ۲۰۲۳م.
ويشمل البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في
العام السابق بلغت ( ٢٣٥,٥٦٤ ) ريال.
والبند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في
العام السابق بلغت (٥١,٣٠٦) ريال.
والبند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
والبند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٤٦,٧٧١,٨٨٣) ريال.
والبند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩٤,٧٨۲,۰۸۱) ريال.
والبند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل
تبدأ من تاريخ ۲۰۲۷/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ١,٦٩٦,٠٤٧) ريال.
والبند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲۴/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
والبند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١. م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٨٠,٥٠٠) ريال.
البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م
والبند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲۷/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ۱٩,١٧١,٧٦٦ ) ريال.
ووفقا لبيان الشركة تداول يشمل جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ۳۰-۰۹-۲۰۲۳ م ومناقشته.
جدول الأعماليشمل جدول الأعمال: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ۳۰-۰۹-۲۰۲۳ م بعد مناقشته، والبند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ۳۰-۰۹-۲۰۲۳ م ومناقشتها.
أخبار متعلقة
«جدوى ريت»: إتمام شراء أرض في جدة بـ400 مليون ريال
تأجيل خفض أسعار الفائدة يثير مخاوف مستثمري الأسهم الأمريكية
ويشمل الجدول: البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.
ويتضمن الجدول: البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، ومدة التعامل تبدأ من تاريخ
٢٠١٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت 1.354.5 مليون ريال.
ويشمل الجدول: البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام
السابق بلغت 166.577 مليون ريال.
ويتضمن: البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال
العام المالي ۲۰۲۳م.
ويشمل البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في
العام السابق بلغت ( ٢٣٥,٥٦٤ ) ريال.
والبند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في
العام السابق بلغت (٥١,٣٠٦) ريال.
والبند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
والبند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٤٦,٧٧١,٨٨٣) ريال.
والبند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩٤,٧٨۲,۰۸۱) ريال.
والبند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل
تبدأ من تاريخ ۲۰۲۷/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ١,٦٩٦,٠٤٧) ريال.
والبند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲۴/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
والبند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١. م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٨٠,٥٠٠) ريال.
البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبد الله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م
والبند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده ، والتي لعضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲۷/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ۲۰۲۳م.
البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ۲۰۲٤/٠٤/٠١م وتنتهي في ۲۰۲۵/۰۳/۳۱م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت ( ۱٩,١٧١,٧٦٦ ) ريال.