«جدوى ريت»: إتمام شراء أرض في جدة بـ400 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مارس.. عمومية «اليمامة للحديد» تصوت على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.