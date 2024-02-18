شكرا لقرائتكم خبر عن «جدوى ريت»: إتمام شراء أرض في جدة بـ400 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تأجيل خفض أسعار الفائدة يثير مخاوف مستثمري الأسهم الأمريكية 10 مارس.. عمومية «اليمامة للحديد» تصوت على توزيع أرباح مرحلية

الدمام - شريف احمد - أتمت شركة جدوى للاستثمار عملية شراء أرض مؤجرة في مدينة جدة وإفراغه لصندوق جدوى ريت، بتاريخ 08/08/1445ه الموافق 18/02/2024م.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 2 مايو 2023، توقيع الصندوق ملحق اتفاقية بيع وشراء لأرض مؤجرة في مدينة جدة شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز في حي الزهراء بمساحة اجمالية (161,276) متر مربع بتاريخ 11/10/1444ه الموافق 01/05/2023م والمتضمنة تخفيض سعر الشراء من 500 مليون ريال الى 400 مليون ريال.وأضافت أن الأثر المالي لهذه الصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2024م وذلك في حال إتمام هذه الصفقة.