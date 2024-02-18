شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يثنى على الجهود المبذولة لتطوير وتنمية محافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادى الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والإزدهار بالمحافظة، وتوفير احتياجات أهالينا سكان المحافظة من المشروعات السكنية والخدمية.
وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقدم بالشكر له ولجميع مسئولى الوزارة على جهودهم وتعاونهم مع المحافظة.
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