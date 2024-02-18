منتدى الخرج الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيقام في 26 فبراير الجاري، وسيشهد جلسات حوارية واسترشادية لرواد ورائدات الأعمال، وتوقيع عقود مع مجموعة الشركات الناشئة في مجموعة العشرين G20 (Startup20)، كذلك توقيع اتفاقية بين المجموعة وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وبين رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن المنتدى بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبشراكة مع وزارة الاستثمار، سيشارك فيه 137 شركة سعودية، و5 شركات عربية في مختلف الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين غرف الخرج والرياض والمجمعة في مجالات عدة.

وسيقام في ثاني أيام المنتدى 27 فبراير ملتقى التوظيف، بمشاركة 23 شركة وطنية توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.