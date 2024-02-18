شكرا لقرائتكم خبر منتدى الخرج الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن المنتدى بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبشراكة مع وزارة الاستثمار، سيشارك فيه 137 شركة سعودية، و5 شركات عربية في مختلف الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين غرف الخرج والرياض والمجمعة في مجالات عدة.
وسيقام في ثاني أيام المنتدى 27 فبراير ملتقى التوظيف، بمشاركة 23 شركة وطنية توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى الخرج الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.