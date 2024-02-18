إنشاء 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية 450 ألف طن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية أمس عقدا مع الشركة المتحدة للأعلاف، وذلك لتمويل إنشاء 30 صومعة حبوب بطاقة تخزينية تبلغ 450 ألف طن، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 591 مليون ريال. وقع المذكرة، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان المهيدب، ومدير إدارة تمويل المنشآت الكبيرة بالصندوق مشاري البواردي، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويشمل التمويل أيضا أبراج ومعدات، ومخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة 750 طن/ساعة، إضافة إلى 21 خط تعبئة أكياس في منطقة نيوم ورأس الخير وجازان. ويأتي التمويل ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي من خلال بناء مخزون استراتيجي من الحبوب لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية. عقد تمويل يتضمن: إنشاء 30 صومعة حبوب.

طاقة تخزينية 450 ألف طن.

القيمة الإجمالية 591 مليون ريال. يشمل التمويل أيضا: أبراج ومعدات.

مخازن أرضية لاستقبال الحبوب بسعة

750 طن/ساعة.

إنشاء 21 خط تعبئة أكياس في منطقة نيوم ورأس الخير وجازان.

الأهداف: تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات المستهدفة بمبادرة الأمن الغذائي.

بناء مخزون استراتيجي من الحبوب لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

تعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.

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