كل ما تريد معرفته عن إبداع مصر الرقمية بقصر الملك فؤاد

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القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال، وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إليك كل ما تريد معرفته عن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول.

تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.

يتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم فى اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

تعمل الوزارة على إقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

يتم تنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخى لقصر الملك فؤاد الأول مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.

تم إنشاء قصر الملك فؤاد الأول فى عام 1927

إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.