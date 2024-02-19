الفالح: 3 تريليونات دولار فرص الاستثمار بالسعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، أن فرص الاستثمار في السعودية في القطاعات كافة تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.

وقال الفالح، خلال مقابلة مع «العربية Business»، على هامش منتدى الاستثمار التركي السعودي في إسطنبول: «إن القطاع الخاص التركي لديه ميزة نسبية في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المقاولات والإنشاءات». وأضاف: «إن أبرز الفرص الاستثمارية على المدى القصير تتمثل في قطاعات التشييد والبناء، إذ يبلغ حجم العقود التي ستتم ترسيتها في السنوات القليلة القادمة نحو 1.8 تريليون دولار، من أجل إنشاء المشاريع لتحقيق مستهدفات الرؤية وبناء اقتصاد مستدام». وأوضح، أن شركات المقاولات التركية قفزت من 8 شركات في قائمة أكبر 200 شركة مقاولات عالمية إلى 40 شركة حالياً، ولا يفوقهم في الترتيب سوى الشركات الصينية.