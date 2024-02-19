أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية منذ أغسطس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهر مسح للقطاع أن أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات اليوم إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 % في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 % مقارنة بشهر يناير ، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 % في فبراير شباط.

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.