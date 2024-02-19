شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «أميانتيت» المتراكمة إلى 0% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول إنها سجلت أرباحا محاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء.

وأضافت أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.وقالت الشركة في بيان على تداول إنها سجلت أرباحا محاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء.وأضافت أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال.