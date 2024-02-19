الاقتصاد

انخفاض خسائر «أميانتيت» المتراكمة إلى 0% من رأس المال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول إنها سجلت أرباحا محاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء.
وأضافت أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها إعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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