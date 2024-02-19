شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: تجديد شهادة التأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إنها استلمت أمس التجديد الخاص بشهادة تأهيل الشركة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها الصادرة من وزارة الطاقة ومدتها سنة تنتهي في 22 يناير 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حصول الشركة على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الاستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.
وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حصول الشركة على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الاستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.
وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.