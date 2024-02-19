شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 1445/06/01هـ (الموافق 2023/12/14م)، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال البنك في بيان على تداول: إنه عين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضح أن قيمة الطرح وشروط طرح الصكوك ستحدد لاحقا بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقال البنك في بيان على تداول: إنه عين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضح أن قيمة الطرح وشروط طرح الصكوك ستحدد لاحقا بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.