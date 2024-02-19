شكرا لقرائتكم خبر عن «برج المعرفة»: توزيع 2.6 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024م بقيمة 2.625 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 17.5 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزي إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأحد 22-08-.1445هـ الموافق 03-03-2024م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) فى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.