الاقتصاد

«برج المعرفة»: توزيع 2.6 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31-03-2024م بقيمة 2.625 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 17.5 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزي إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأحد 22-08-.1445هـ الموافق 03-03-2024م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) فى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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