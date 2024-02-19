شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 221.87 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية، عند آخر تعاملات أمس الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، 242.03 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 221.87 ريال. سعر جرام الذهب في السعودية بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 211.78 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 181.53 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 141.19 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 121.02 ريال. سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم، 7527 ريالا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 1694 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 242.034 ألف ريال.