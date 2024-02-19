شكرا لقرائتكم خبر عن 54 متحدثا و69 جهة في ملتقى السوق المالية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مجموعة تداول السعودية، اليوم النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، تحت رعاية وزير المالية، رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان.

ويشهد الملتقى الذي يقام تحت شعار "تمكين النمو" مشاركة 54 متحدثا، و69 جهة راعية على مدار يومين نقاشات وحوارات فيما سيعلن عن الفائزين بجوائز السوق المالية السعودية 2023 خلال فعاليات اليوم الثاني.

وتجمع النسخة الثالثة نخبة من المتحدثين تضم محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي؛ وم. خالد الفالح، وزير الاستثمار؛ ومحمد التويجري، نائب رئيس مجلس الإدارة في صندوق التنمية الوطني؛ وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط؛ ومحمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ وسارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، وم. خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية. منصة رائدة قال مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق في مجموعة تداول السعودية، نايف العذل: إن ملتقى السوق المالية السعودية يعد منصة رائدة تسهم في تعزيز التعاون والحوار باعتباره الحدث الأكبر عالمياً على مستوى الأسواق المالية.

وأضاف أن الملتقى مع تنظيمه لأكثر من 15 جلسة وحوار مع أهم الخبراء وتوفيره للعديد من فرص التعارف وبناء العلاقات، يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات لأهم جهات قطاع الأسواق المالية في العالم.

وأشار إلى أن الملتقى يعد فرصة فريدة تمكّن المستثمرين من الوصول إلى قاعدة المصدرين الواسعة في السوق المالية السعودية، استكمالاً للنجاح الكبير الذي حقّقته نسخة العام الماضي التي شهدت تنظيم أكثر من 2,000 مقابلة شخصية.

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، يلتزم الملتقى بتقريب وجهات النظر وتعزيز تنوع السوق، مما يسهم في دعم الأسواق المالية العالمية". جوائز السوق المالية ومن المقرّر اختتام أعمال الملتقى بتنظيم حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية 2023، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تأتي تقديراً لجهود المشاركين في السوق ممن ساهموا في الارتقاء بمستويات التميز وأظهروا التزاماً كبيراً بتطبيق أفضل الممارسات ضمن مجموعة واسعة من المجالات.