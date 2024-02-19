شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد السندات والنفط وتذبذب الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن مؤشر أسعار المنتجين دفع عائد السندات للارتفاع، فيما ارتفعت أسعار النفط مع توقعات بانتعاش أسعار الذهب.وقال التقرير: إن أداء الأسهم الأمريكية والعملات يتأثر بمجموعة من العوامل تبرز اهميتها في تحديد مسار الأسواق في الفترة المقبلة.وبحسب التقرير دفع تقرير مؤشر أسعار المنتجين عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع إلى 4.28% فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز انخفاضاً بنسبة 0.5% وانخفاض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%.ومن المتوقع أن تكون أبرز إعلانات أرباح هذا الأسبوع من شركة إنفيديا يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق.وتداول النفط الخام على ارتفاع وسط تصاعد حالات التوتر في الشرق الأوسط، وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.5% يوم الجمعة الماضي.أظهرت البيانات يوم الأحد أن الإنفاق الداخلي على السفر والسياحة في الصين خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ارتفع بنسبة 19% و 7.7% على التوالي عن مستويات ما قبل كوفيد 2019. يستأنف سوق الأسهم في البر الرئيسي التداول اليوم بعد العطلة بينما تغلق الأسواق الأمريكية احتفالاً بيوم الرؤساء.تراجعت الأسهم بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أن أسهمت نتائج مؤشر أسعار المنتجين في زيادة المخاوف بشأن استمرار اتجاه التضخم.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%.وشكلت شركة آبلايد ماتريالز الاستثناء، إذ ارتفعت بنسبة 6.4% وتصدرت أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن قدمت الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق نتائج وتوقعات ربع سنوية تتجاوز التوقعات.وانخفض سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر، المصنعة للخوادم وأكبر الأسهم المكونة في مؤشر رسل 2000، بنسبة 20% بعد تخفيض تصنيفها من قبل المحللين وإيداع ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات يكشف عن بيع 25.1 مليون دولار من الأسهم من قبل مسؤول مبيعات كبير.يعتبر إعلان أرباح شركة إنفيديا يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق الحدث الأبرز لهذا الأسبوع. ظغذ توقعت كاثي وود من شركة أرك إنفستمنت مانجر في مقابلة مع وول ستريت جورنال، أن تكون نتائج إنفيديا للربع الرابع "جيدة جداً" إلا أن هناك مخاوف بشأن تراكم المخزون القادم المحتمل بسبب الإفراط في الطلب من قبل العملاء الذين قد لا يحتاجون إليها في المستقبل.جاءت نتائج تقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتفعة، والذي يضم كل من الأرقام الرئيسية ومكونات مؤشر أسعار المنتجين التي تعد مدخلات في حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي)، أقوى في يناير.ودفع إصدار نتائج مؤشر أسعار المنتجين عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها خلال اليوم قبل أن ينحسر جزء من المكاسب على مدار اليوم.وفي الوقت نفسه، انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دالي إلى جوقة المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي لتؤكد على ضرورة التحلي بالصبر توخي بشأن التسرع في خفض أسعار الفائدة.وارتفع العائد لمدة 10 سنوات عند الإغلاق خمس نقاط ليصل إلى 4.28%، وارتفع العائد لمدة عامين 4 نقاط ليصل إلى 4.64. سوق سندات الخزانة الأمريكية مغلق اليوم احتفالاً بيوم الرؤساء.انتشرت يوم الجمعة الماضي أخبار تفيد بأن أكبر خمسة بنوك صينية مملوكة للدولة قد تلقت أكثر من 8000 توصية من الحكومات المحلية بشأن "القائمة البيضاء لمشاريع التطوير العقاري"، داعية إلى تقديم الدعم الائتماني لمشاريع العقارات.ودفعت هذه الأخبار المطورين الصينيين إلى أعلى، حيث قاد لونغفور الطريق مع مكاسب ملحوظة بنسبة 10.2%. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن استعداد البنوك ومستويات الإقامة.وفي الوقت نفسه، شهدت شركات التموين والسياحة في البر الرئيسي طفرة في أسعار الأسهم، مدعومة ببيانات قوية عن السفر والاستهلاك في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وقفزت شركة تشاينا ريسورسز بير بنسبة 9.3%، وزادت السوق الحرة لمجموعة السياحة الصينية بنسبة 5.7%. ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.5% لليوم و 3.8% على مدار أيام التداول الثلاثة التالية للسنة القمرية الجديدة.وتلقى المستثمرون، مع بدء أول يوم تداول بعد العطلة في أسواق الأسهم في البر الرئيسي، بيانات رسمية إيجابية يوم الأحد تفيد بأن الإنفاق المحلي على السفر والسياحة في الصين ارتفع بنسبة 19% و 7.7% على التوالي، عن مستويات ما قبل كوفيد 2019 خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وفي حين حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي للصندوق متعدد الأطراف دون تغيير يوم الأحد، فمن المرجح أن يظل التركيز على توقع التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الرئيسية للقروض من قبل البنوك الكبرى يوم الثلاثاء.تلاشت مكاسب الدولار بعد مؤشر أسعار المنتجين بسرعة، ويختبر مؤشر سعر صرف الدولار دعم متوسط الحركة لمائة يوم.ويترجم عدم خفض سعر الفائدة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى بعض الارتياح لليوان عند افتتاح يوم الاثنين، والتفاؤل حول الاقتصاد في الصين يتسارع مع إعادة فتح السوق اليوم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً وكان الطلب على السفر مبشراً.وانخفض الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى 7.21، وينبغي مراقبة الدولار الأسترالي الذي ارتفع إلى 0.6530 + يوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن التيسير الصيني وقرار سعر الفائدة المنخفض في الصين بالإضافة إلى محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.كان الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي هو الأفضل أداءً، حيث شهد ارتفاعاً نحو 0.6140 في افتتاح آسيا مع توقعات بارتفاع الأسعار لفترة أطول، وحتى إمكانية زيادة أسعار الفائدة. عاد اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته يوم الجمعة عند 1.0780 +، لكن الاختبار الرئيسي سيكون مؤشر 1.08.أنهى النفط الخام الأسبوع على ارتفاع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.ووفقا للتقرير الصادر عن "ساكسو بنك" سجل النحاس أكبر مكسب أسبوعي له منذ أشهر مع ارتفاع توقعات ارتفاع الطلب في الصين.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكتسب الذهب زخماً في الجلسة الآسيوية المبكرة بعد الانتهاء من الانخفاض الأسبوع الماضي، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على إعادة فتح الأسواق في الصين، وقرار بنك الشعب الصيني، ومحاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأرباح المستهلكين.