انطلاق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم فى أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى

القاهرة - سامية سيد - تنطلق النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم-أكبر حدث للتصميم والصناعات الإبداعية في مصر- خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس، بمشاركة عدد كبير من خبراء التصميم، ومحبي الفن والعقول المبدعة في مجالات مختلفة، وتبرز النسخة الجديدة من الحدث، التراث المعماري للقاهرة من خلال مجموعة من المعارض والحلقات النقاشية والفعاليات التي تركز على الصناعات الإبداعية بحضور مصممين محليين ودوليين.

ووضعت إدارة الحدث، جدول فعاليات متنوعة لأسبوع القاهرة للتصميم، تبدأ من قلعة صلاح الدين يوم 23 فبراير الجاري، وتنتقل إلى مصر الجديدة يوم 24 فبراير، ثم إلى منطقة وسط البلد يوم 25 فبراير، وتستكمل باقي الفعاليات في منطقتي الزمالك والمعادي من 27 فبراير حتى 2 من مارس، ويستهدف من تنويع الفعاليات وأماكنها، إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المشاركة بأسبوع القاهرة للتصميم، وفي الوقت نفسه الترويج للتصميمات الإبداعية المختلفة التي تتميز بها القاهرة الكبرى.

وستعرض فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم هذا العام، العديد من التصميمات المختلفة وورش العمل والمناقشات للمهتمين بالتصميم والعاملين في الصناعة ليواصل الحدث مهمته في أن يصبح ملتقى للعقول المبدعة التي تسعى لنقل إبداعها للأجيال القادمة.

وستقام فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم، بالقلعة تحت رعاية الراعي البلاتيني الرسمي وهي شركة Misr Italia Properties ، و أصحاب الرعاية الذهبية Marmonil وGemma Shine Ceramics ، أما فعاليات منطقة مصر الجديدة، تعقد تحت رعاية الراعي البلاتيني الرسمي GLC، C-Reality الراعي الذهبي.

كما تضم القائمة Creative Industry Summit- شريك الاقتصاد الإبداعي- في منطقة القلعة، و SYNC SCHOOL كشريك المحتوى في منطقة مصر الجديدة، De Forum، CAIRO DESIGNATHON، وFMD كشركاء المحتوى في منطقة وسط البلد، تلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في تنوع العروض والفعاليات التي يقيمها الحدث.

تقام النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم أيضًا بالشراكة مع DesignBoom, Archdaily POD, ، Youm7، Egypt Today،Mega FM،Esorus ،Design Haus ، MO4،Home Scene ، وقناة DMC، I-con Smart Solutions، 3-Brothers ، After 9 by Event House، When We Eat، Elano، GoLimo، بالاضافة الي Tickets Marche، MED، V Digital ،

, Society of Play, Heliopolis Heritage Foundation

Salah Al-Din Citadel، AlCayan، Ghurnata، Al Ismaelia، AROMA, Highlightsو Tayarah.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم، ورش عمل تفاعلية للحضور، سيتم تقديمها من خلال شركاء ورشة العمل وهم" Cairo Workshops، وDesigndustry، وStudio 34.

تعد النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للتصميم امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، والتي ضمت 77 عارضًا، وأكثر من 60 مشارك من رواد التصميم، ولجنة من كبار الخبراء في المجال، إلى جانب حضور ما يزيد عن 10,000 زائر، وبذلك نجح أسبوع القاهرة للتصميم في إعادة إحياء المشهد الفني و التصميمي في مصر مؤكدا على التزامها الراسخ بأن تصبح منارة في مجالات الإبداع المختلفة والابتكار الفني.