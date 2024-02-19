"كايرو ثري أيه للدواجن" تعقد المؤتمر العلمى السنوى تحت اسم كايرو ثري أيه سكوول لتطوير صناعة الدواجن فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - - إبراهيم وجدي: نقدم توصيات للمربين لتحسين وزيادة الإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي

في إطار حرص الشركة على دعم وتطوير صناعة الدواجن، نظمت " كايرو ثري أيه للدواجن" -إحدى شركات مجموعة كايرو ثري ايه- أكبر كيان وطني بقطاع الصناعات الغذائية، المؤتمرالعلمي السنوي تحت اسم كايرو ثري أيه سكوول خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024، بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي للشركة والذي يستهدف تقديم توصيات للمربين لتحسين وزيادة الإنتاجية لتعزيز الأمن الغذائي.

شارك في المؤتمر، أكثر من 150 مربي وخبير في مجال الدواجن، بالإضافة للإدارات الفنية والتجارية والتسويقية في شركة كايرو ثري أيه للدواجن على رأسهم أ.د مني محرز، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ثرى ايه للدواجن، والسيد/أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للدواجن، والسيد/إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن، أ.د محمد حمود، مدير عام النشاط الداجني، أ.د. محمد المناوي، المستشار الفني للنشاط الداجني، والمهندس/عزت طه، مدير قطاع المبيعات للنشاط الداجني وخبراء شركة هبرد العالمية من ضمنهم فيكتور ليزين - مدير تقني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ، وتوماس فيري - مدير الأعمال، وحماد حماد - مدير المنطقة للشرق الأوسط من شركة هبرد العالمية في المحاضرات العلمية التي شرحت الخصائص الوراثية والمزايا التي توفرها سلالة دواجن "هبرد افشنسي بلس" العالمية للمنتجين، وكيفية تحقيق أعلى إنتاجية من هذه السلالة. كما شارك أيضًا في المحاضرات العلمية المتخصصة مجموعة من كبار أساتذة الطب البيطري وتربية الدواجن في كبرى الجامعات المصرية كجامعة القاهرة وجامعة بني سويف و جامعة اسيوط وجامعة دمنهور.

يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود البرنامج التدريبي "كايرو ثري أيه سكول"-والذي يعد الأول من نوعه في مصر- ويستهدف تأهيل مربي دواجن التسمين والجدود والأمهات على جميع الجوانب الفنية إدارة المزارع ورفع كفاءتها عن طريق توفير معرفة علمية وعملية للعاملين بالمجال الداجني من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح، وبناء موارد بشرية قادرة على المساهمة بشكل أكبر في صناعة الدواجن من خلال توفير فرصة لهم للتعلم والنمو، وذلك في إطار إيمان الشركة، بأهمية الاهتمام بالعنصر البشري، لضمان استدامة نمو صناعة الدواجن.

قال السيد/إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري اأيه للدواجن: "يمثل العنصر البشري العمود الفقري صناعة الدواجن، حيث تتطلب هذه الصناعة خبرة كبيرة ومتابعة مستمرة لقطعان الدواجن، وأن يكون لدى المربي رؤية متكاملة لعمليات اختيار أفضل السلالات والتعليف والتحصينات وتصميم العنابر والتهوية وغيرها من الجوانب الفنية التي يجب على المربي إتقانها والتعامل معها بحرص كبير ورعاية خاصة، بما يتيح له تحقيق أعلى عائد على استثماراته. ولهذا تركز كايرو ثري ايه للدواجن على الاستثمار في الموارد البشرية والكوادر العاملة في قطاع الدواجن، من خلال التدريب العملي والنظري انطلاقًا من دعمنا الكامل لكافة الأطراف العاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية وتحقيق النمو المطلوب وتوفير الأمن الغذائي الذي يمثل أحد أهم أهدافنا في السوق المصري"

يضيف وجدي: "يتم توفير التدريب والتأهيل خلال المؤتمر، بدءًا من اختبار أولي لقياس مستوى المشاركين الذي يحضرون بعد ذلك 8 محاضرات علمية لمدة 8 ساعات، بالإضافة إلى 4 ساعات من المناقشات. وفي النهاية تم إجراء اختبار للتقييم النهائي، وجاءت نتيجيته حصل 80% من المشاركين على درجة "ممتاز"

تستهدف شركة "كايرو ثري ايه للدواجن" منذ تأسيسها أن تكون لاعبًا وداعمًا رئيسيًا لصناعة الدواجن وجميع الأطراف المعنية بهذه الصناعة وعلى رأسهم المربين لنمو وتطور الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي، وفي سبيل تحقيق ذلك سعت الشركة إلى نشر المعرفة وإقامة منصة هامة لتوفير المعلومات والخبرات التي يقدمها للمربين خبراء الدواجن في كايرو ثري ايه وشركة هبرد العالمية وأساتذة الطب البيطري والتربية المتخصصين في كبرى الجامعات المصرية.