شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 12594 نقطة، وبتداولات بلغت، 11.736 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 422.621 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.202 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 117 شركة

ارتفعت أسهم 117 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 107، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أماك، والصناعات الكهربائية، ورعاية، وباتك، ولازوردي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، وتكوين، وليفا، وكاتريون، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض طفيف بنسبة 0.01%، عند 25271 نقطة، وبتداولات بلغت 31.830 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.529 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.859 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، في نهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 33، من بين 80 شركة مدرجة في السوق الموازية.

