شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إس تي سي» إلى 13.3 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,905 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 4,495 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 410 مليون ريال، مع العلم أن تكلفة الإيرادات في العام السابق تأثرت إيجاباً بعكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليار ريال. ارتفاع الإيرادات وفقا لبيان الشركة، أسهم ارتفاع الإيرادات واستمرار اس تي سي بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية إس تي سي المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,298 مليار ريال.

وتضمنت الأسباب: تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 595 مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,618) مليار ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 910 ملايين ريال.

وشملت الأسباب: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 53 مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,212) مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة وذلك في العام السابق بمبلغ (1,259) مليار ريال.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,084 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,296 مليار ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 574 مليون ريال وارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 497 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 292 مليون ريال. توزيع أرباح نقدية وقرر مجلس إدارة شركة إس تي سي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2023م. بقيمة 1.993 مليار ريال.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة، 4.984 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 15-08-1445هـ الموافق 25-02-2024م، والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 04 -09-1445هـ الموافق 14-03-2024م. أرباح إضافية وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع (1) ريال كأرباح نقدية إضافية على مساهمي إس تي سي عن عام 2023، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4,984.50 مليار ريال، بينما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,984.50 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا. الدمام - شريف احمد - حققت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) صافي ربح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 13.295 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9.2%، مقارنة بـ 12.171 مليار في عام 2022.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,905 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 4,495 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 410 مليون ريال، مع العلم أن تكلفة الإيرادات في العام السابق تأثرت إيجاباً بعكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليار ريال.وفقا لبيان الشركة، أسهم ارتفاع الإيرادات واستمرار اس تي سي بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية إس تي سي المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,298 مليار ريال.وتضمنت الأسباب: تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 595 مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,618) مليار ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 910 ملايين ريال.وشملت الأسباب: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 53 مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,212) مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة وذلك في العام السابق بمبلغ (1,259) مليار ريال.وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,084 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,296 مليار ريال.وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 574 مليون ريال وارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 497 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 292 مليون ريال.وقرر مجلس إدارة شركة إس تي سي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2023م. بقيمة 1.993 مليار ريال.وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة، 4.984 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 15-08-1445هـ الموافق 25-02-2024م، والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 04 -09-1445هـ الموافق 14-03-2024م.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع (1) ريال كأرباح نقدية إضافية على مساهمي إس تي سي عن عام 2023، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4,984.50 مليار ريال، بينما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,984.50 مليون سهم فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.