علا الشافعى تهدي درع الخليج 365 لرئيس هيئة المحطات النووية

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القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 على إهداء الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء درع ”الخليج 365” خلال زيارته لمقر الجريدة و الوفد المرافق له، وإجراء ندوة بعنوان "الضبعة..حلم تحول لحقيقة".

كما أهدى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية درع الهيئة للكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 خلال فعاليات الندوة التي كشف خلالها أهم التطورات التي يشهدها البرنامج النووي المصرى، وأهم الإنجازات بالمحطة النووية الأولى بالضبعة.

حضر الندوة المهندس محمد رمضان نائب رئيس الهيئة للإدارة والتشغيل، واللواء يس صيام مساعد رئيس الهيئة، والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع الضبعة، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمهندس خالد عطية النائب اﻷول لمدير مشروع الضبعة.

إهداء درع الخليج 365 لرئيس هيئة المحطات النووية

إهداء درع الخليج 365 لرئيس هيئة المحطات النووية

أمجد الوكيل يهدى درع الهيئة لرئيس تحرير الخليج 365

أمجد الوكيل يهدى درع الهيئة لرئيس تحرير الخليج 365

ندوة المحطات النووية باليوم السابع

الدكتور محمد دويدار واللواء يس صيام

رئيس هيئة المحطات النووية و الوفد المرافق له خلال الندوة

ندوة الخليج 365

علا الشافعى تهدى درع الخليج 365 للدكتور أمجد الوكيل

علا الشافعى تهدى درع الخليج 365 للدكتور أمجد الوكيل