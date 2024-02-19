شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى السوق المالية السعودية

تطور السوق واستراتيجيات الاستثمار

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية رئيس لجنة تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية؛ وتصنيفات ائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو إيجابية.وأشار إلى أنها تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.كانت انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024 , تحت شعار "تمكين النمو"، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، ويستمر على مدى يومين في مدينة الرياض، برعاية وزير المالية.في جلسة حوارية بعنوان "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين"، أكد الجدعان" أن المملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي.وبين أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول، من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة، لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.وسيسلط الملتقى الضوء على العديد من الموضوعات مثل تطور السوق، واستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.وتجمع نسخة هذا العام من الملتقى نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي وصناع القرار من حول العالم، بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة، تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية.