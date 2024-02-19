“أمانة جازان” تطرح فرصًا استثمارية في مواقع متعددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة جازان

الخليج 365_جازان

طرحت أمانة منطقة جازان 8 فرص استثمارية في مواقع متعددة بمدينة جيزان، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت الأمانة، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خططها المستقبلية؛ لرفع إيراداتها، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمدينة جيزان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيَّنت أن الفرص الاستثمارية المطروحة شملت تشغيل وصيانة مبنى قائمًا بمخطط رقم 204 بمساحة 4.952.2 متراً مربعًا، وتشغيل وصيانة حديقة الكورنيش الجنوبي القائمة بمساحة 92.541.17 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك سيارة لبيع الوجبات السريعة بالمنطقة المركزية بمساحة 180 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودع بالقطعة رقم 1 الواقعة بالمخطط رقم 198هـ بالمنطقة الصناعية بمساحة 4.385.82 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم بالكورنيش الشمالي بمساحة 2.290.21 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك لبيع الوجبات السريعة بالقرب من ممر الغروب بمساحة 36.63 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة منتجع سياحي وترفيهي وإيواء بمساحة 38.840.23 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإقامة مشروع تجاري سكني للقطعة ب الواقعة بمخطط رقم 263 بمساحة 3.922.6 مترًا مربعًا.

وأشارت الأمانة, أنها مستمرة في طرح فرصها الاستثمارية النوعية المختلفة خلال الأشهر القادمة وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”؛ التي تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في مشاركة التنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من رواد الأعمال للاطلاع، والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة، داعية الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص” .