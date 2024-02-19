شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: إعادة تفعيل 192 حسابا للعملاء بعد تطبيق تنشيط الأكواد الراكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، تنشيط عدد 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها منها عدد 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية، وعدد 95 كود تم تنشيطه آلياً نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه.

يأتي هذا بعدما أوقفت إدارة البورصة، عقب جلسة تداول يوم الخميس الماضي، التعامل بيعًا على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، وذلك لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل.

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة عملت خلال الشهرين الماضيين على تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط حسابات العملاء، وأسفر ذلك عن تطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد البيانات لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكدة وإتاحة خدمة إعادة التنشيط آليًا.

أضاف "الشيخ"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية، كما خصصت فريق عمل للإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.

وسبق أن تقدمت البورصة المصرية، بمقترح للهيئة العامة للرقابة المالية، لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وذلك في ظل تعدد شركات الإيداع والقيد المركزي، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل.

وبعدها أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذي تضمن زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرا إلى 24 شهرا، وأن تتولي البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.