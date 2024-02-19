شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.38 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 83.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس، التي ينتهي أجلها غدا الثلاثاء، 20 سنتا إلى 79.39 في معاملات ضعيفة، بينما انخفضت عقود الخام لشهر أبريل 12 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل. أسعار النفط اليوم وارتفعت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة ولخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي مما يعكس زيادة خطر اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.

ومما حد من تلك المكاسب، تباطؤ توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يناير، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف حيال التضخم.

وتفاقمت المخاوف بشأن الطلب يوم الجمعة عندما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة "للصبر" فيما يتعلق بتوقعات خفض أسعار الفائدة. أعلى مستوى لها في ثماني سنوات ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وأشار محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستقدر على تغطية "معظم مستويات التعطيل".

وذكروا أن الطاقة الفائضة بلغت أعلى مستوى لها في ثماني سنوات عند 6.4 مليون برميل من النفط يوميا.

