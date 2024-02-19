شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الرئيسة ترتفع أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي عند إنهاء تداولات اليوم 11.5 كوبيكًا ليصل عند 92.34 روبلًا، فيما صعد سعر صرف اليورو 30.5 كوبيكًا عند 99.48 روبلًا.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني 12.85 كوبيكًا ليصل عند 12.78 روبلًا. الأسهم الأمريكية من ناحية أخرى، كشف تقرير اقتصادي، أن مؤشر أسعار المنتجين دفع عائد السندات للارتفاع، فيما ارتفعت أسعار النفط مع توقعات بانتعاش أسعار الذهب.

وقال التقرير: إن أداء الأسهم الأمريكية والعملات يتأثر بمجموعة من العوامل تبرز اهميتها في تحديد مسار الأسواق في الفترة المقبلة.