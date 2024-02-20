خبير طاقة: الشركات تتجه لتنفيذ برامج مكثفة لخفض الانبعاثات الكربونية

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صالح خبير بمجال الطاقة: إن خفض الانبعاثات أحد الأولويات لدى الشركات حاليا العاملة فى السوق المحلى.

وأشار لـ"الخليج 365" إلى اهتمام وزارة البترول بملف خفض الانبعاثات فى قطاع البترول بكافة المراحل بداية من عمليات الاستخراج وحتى مراحل التكرير.

وأشار صالح إلى أن الشركات تعمل حاليا على الاستعانة بالحلول للتكنولوجية المتطورة لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات.

وحول معدلات الخفض المستهدف تحقيقها قال صالح أن معدلات الخفض تختلف من شركة إلى اخرى ولكن وزارة البيئة هى الجهة المسئولة عن تحديد معدلات الخفض فى كل مصنع او وحدة إنتاجية.