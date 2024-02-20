شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: دول العالم تسترشد بتجربة المملكة في تحقيق الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم إن رؤية السعودية 2030 تُعد موضوعًا رئيسًا حاضرًا بقوة في أبرز الملتقيات والمحافل الدولية، إذ تتطلع الكثير من الدول إلى فهم واستلهام تجربة المملكة الاسترشاد باستراتيجيتها الناجحة للتعرف على كيفية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة في وقت قياسي.
جاء ذلك في كلمته بملتقى السوق المالية السعودية 2024 المقام في مدينة الرياض، في جلسة بعنوان "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين".
وأوضح الإبراهيم أن المخطط المستقبلي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030، حفز على النمو الاقتصادي من خلال دعوة مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في خلق فرص جديدة عبر مجموعة متنامية من القطاعات.
وأشار إلى أن المملكة ستستثمر بكثافة في القطاعات غير النفطية القابلة للتداول والتجارة، وهي القطاعات التي نتوقع أن تتمتع المملكة بقدرة تنافسية عالية فيها.
جاء ذلك في كلمته بملتقى السوق المالية السعودية 2024 المقام في مدينة الرياض، في جلسة بعنوان "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين".
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وأشار إلى أن المملكة ستستثمر بكثافة في القطاعات غير النفطية القابلة للتداول والتجارة، وهي القطاعات التي نتوقع أن تتمتع المملكة بقدرة تنافسية عالية فيها.