شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام فى زيادة حجم الشراكات مع القطاع الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏نجحت وزارة قطاع الأعمال العام، فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال تدشين مشروعات جديدة بشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أو من خلال تدشين مشروعات شراكة.

ومنذ تم إطلاق الخريطة الاستثمارية للوزارة، والتي أطلقها الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، وبحسب المصادر بدأت الشركات بشكل تدريجي في اتاحة المجال بشكل كبير للقطاع الخاص، علاوة على بدء التخرج من الأنشطة التى تضمنتها وثيقة سياسة ملكية الدولة واتاحتها بشكل كامل للقطاع الخاص ولكن بصورة تدريجيا وهناك العديد من النماذج الناجحة والإيجابية جدا للشراكة مع القطاع الخاص من أبرزها ‏الشراكة على منطقة مزارع في الصالحية الجديدة التابعة لشركة إيجيكو، بالإضافة إلى فتح المجال للشركات على منطقة المزارع بمزرعة توشكي جنوب الوادي وزراعة القطن قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص لأول مرة.

وكذلك – بحسب المصادر - تمت الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتدشين فنادق جديدة تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم التخارج منها بشكل كامل لصالح القطاع الخاص.

علاوة على توقيع عدد من العقود مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقطاع الخاص لتدشين مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، بالإضافة إلى مصانع الفلنكات بالإضافة إلى تصنيع الأمونيا الخضراء، والشراكة مع الشركة الصينية للدخول فى الشراكة مع شركة الدلتا للصلب ،وغيرها من المشروعات المستقبلية مع مختلف الشركات القابضة ومنها قطاع الادوية والصناعات المعدنية.