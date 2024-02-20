شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: شهر مايو الأعلى تسجيلا لحوادث الحريق عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد التقرير السنوى لحوادث الحريق فى مصر عام 2023، أعلى شهور العام تسجيلا لحوادث الحريق، حيث سجل شهر مايو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيراً شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من اجمالى حوادث الحريق.

ووفقـاً للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10137 حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خلال عام 2023.

وإجمالا قدر التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد حوادث الحريق عام 2023 بواقع 45 ألف و435 حادثة عـلى مستـوى الجمهورية، مقابل 49 ألف و341 حادثة عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 7.9% .

وسجل عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريـق 239 متوفى عام 2023، مقابل 203 متوفى عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 17.7% عن عام 2022، وبلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.