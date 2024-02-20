شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر" تدعو رجال الصناعة لملتقى "معا نستطيع" بحضور قيادات وزارة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لدعوة المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الجمعية العمومية لحضور ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية.

ويٌشرف على تنظيم الملتقى لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية والتى تترأسها الدكتورة هدى يسى والتى طالبت كافة رجال الصناعة بالمدينة الحضور من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما على حلها عبر الربط الدائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين.

تبدأ فعاليات الملتقى الأحد المقبل بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.

ودعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للحضور كلا من الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية.