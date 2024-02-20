شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدء البنك الأهلي السعودي طرح صكوك مقومة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
وقال البنك في بيان على تداول: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناء على ظروف السوق.
وكان البنك قد عين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة ألف دولار، فيما يحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.
وأوضح أن القيمة الاسمية 200 ألف دولار، فيما يحدد عائد الصك حسب ظروف السوق، بينما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
وأشار إلى جواز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناء على ظروف السوق.
وكان البنك قد عين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة ألف دولار، فيما يحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.
وأوضح أن القيمة الاسمية 200 ألف دولار، فيما يحدد عائد الصك حسب ظروف السوق، بينما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
وأشار إلى جواز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.