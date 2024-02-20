شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب رغم ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم، رغم ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % إلى 2029.10 دولاراً للأوقية.وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % ليصل إلى 893.16 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 946.41 دولاراً للأوقية، وهبطت الفضة 0.4 % إلى 22.93 دولاراً للأوقية.