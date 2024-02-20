شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تحصل على ترخيص نهائي لتقديم خدمات حجاج الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على التراخيص النهائية من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات حجاج الخارج لـ80 ألف حاج.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، في وقت سابق حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز ايراداتها من خلال الاستفادة من الفرص في مراحل سلسلة القيمة بمنظومة الحج والعمرة وقطاع الضيافة في مكة المكرمة.