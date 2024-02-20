شكرا لقرائتكم خبر عن بي إن إن نيوز: السعودية تضع معيارًا للزراعة المستدامة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قلب الشرق الأوسط تتكشف بهدوء ثورة تعد بإعادة تعريف نمط التعامل مع الغذاء والطبيعة حيث تقود المملكة العربية السعودية حملة طموحة نحو تأمين مستقبلها الغذائي، وتضع معيارًا للزراعة المستدامة في كل أنحاء العالم، وفق ماذكر موقع "بي إن إن نيوز" العالمي. تصور جديد للزراعة تعمل المملكة في هذه الرؤية التحويلية على بناء تصور جديد لزراعة المحاصيل وتربية الأسماك وذلك فيما يتخطى الابتكار التكنولوجي إلى الطموح البشري وإدارة البيئة والسعي الحثيث لتحقيق الاستدامة.

ويعد الالتزام بالممارسات المستدامة في قلب استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية.

تقف شركة "توبيان" بنهجها المبتكر في الزراعة وتربية الأحياء المائية كشهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تلبي التكنولوجيا المراد.

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من خلال نشر أنظمة الإنتاج البيئي الخاضعة للرقابة، تعمل شركة توبيان على تقليل الأثر المائي لزراعة المحاصيل بشكل كبير وهذا ليس بالأمر الهين في منطقة تعد المياه فها شيئ ثمين مثل الذهب.

ومن خلال تسخير قوة هذه التقنيات، لا تضمن شركة توبيان فقط الأمن الغذائي للمملكة بل تضع أيضًا معيارًا للزراعة المستدامة في جميع أنحاء العالم. الشراكات الاستراتيجية في السعودية ومع ذلك، فإن رحلة توبيان ليست مسعى منفردًا، فإدراكًا لأهمية التعاون أقامت الشركة شراكات استراتيجية مع عدد لا يحصى من المنظمات المخصصة للبحث والتطوير والتدريب في الممارسات الزراعية وتربية الأحياء المائية المستدامة.

تعتبر هذه التحالفات حاسمة في تسريع اعتماد الحلول المبتكرة في قطاع إنتاج الغذاء.

كما أنها تؤكد على النهج الشمولي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية تجاه الأمن الغذائي، وهو النهج الذي لا يشمل الحاجة الفورية إلى الغذاء فحسب بل يشمل أيضًا جدوى أساليبه على المدى الطويل. دور البنك الزراعي وبالتوازي مع جهود توبيان، يلعب البنك الزراعي دورًا محوريًا في تشكيل المشهد الغذائي الزراعي في المملكة.

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وباعتباره مؤسسة مالية تنموية، يمتد البنك الزراعي إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية لتقديم مبادرات وخدمات مخصصة للمزارعين والمربيين والصيادين والمشاركين في صناعة الأغذية الزراعية.

ومن خلال أنشطته التمويلية، يقوم البنك بوضع الأسس المالية اللازمة لازدهار أصحاب المصلحة.

ومن خلال القيام بذلك، يساهم البنك الزراعي بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مما يجسد دور المؤسسات المالية في تعزيز النظام البيئي الغذائي الزراعي المرن. حقبة جديدة من إنتاج الغذاء وبينما نقف على حافة حقبة جديدة في إنتاج الغذاء، فإن مساعي شركات مثل توبيان في المملكة ترسم صورة تبعث على الأمل للمستقبل.

ولا تقتصر هذه المبادرات على تأمين الإمدادات الغذائية للدولة فحسب بل إنها تدور حول إعادة تعريف علاقتنا مع الكوكب بصنع الابتكار والتعاون والاستدامة التي لا تَعِد بإطعام السكان على نحو مستدام فحسب بل بإلهام العالم لإعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع جوهر الزراعة والاستهلاك. تجربة مستدامة ففي سعيها لتحقيق الأمن الغذائي لا تعمل المملكة العربية السعودية على ضمان مستقبلها فحسب بل إنها تنير الطريق لبقية الدول، ففي هذا السياق استعرضت المملكةُ تجربتَها في الزراعة العضوية خلال مشاركتها في فعاليات معرض "بايوفاخ" للأطعمة والمنتجات العضوية في نورنبيرج بألمانيا حيث يعدّ أكبر تجمع للزراعة العضوية في العالم. وتمكنت المملكة من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس بأكبر مزرعة مستدامة عالمياً بوادي بن هشبل في منطقة عسير. وبلغت المساحة الإجمالية للمزرعة نحو 3204182 متراً مربعاً.