شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 حيث سجل 3585 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مع تراجع الطلب على الذهب في الأسواق وكذلك هبوط محدود في سعر اونصة الذهب عالمياً



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4097 جنيها. عيار 21 يسجل 3585 جنيها. عيار 18 يسجل 3073 جنيها. عيار 14 يسجل 2390 جنيها. الجنيه الذهب 28680 جنيها. نمو مشتريات الذهب في مصر

نمت مشتريات الذهب في مصر بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفزت مشتريات الذهب للعملات والسبائك الذهب بداية من سنة 2022 وقبل هذا التاريخ كانت المشغولات هي المسيطر على سوق الذهب في مصر وكانت تحقق أكبر نسبة مبيعات مثلت حوالي 85 تقريبا من مشتريات المصريين من الذهب لكن مع الاتجاه الاستثماري للذهب فقد تحولت بوصلة شراء الذهب ناحية السبائك والعملات بدءا من 2022.

وسجل حجم الطلب على الذهب في السوق المصري نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019 وحتى عام 2023 مع تسارع نمو حركة الذهب في الأسواق المصرية.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2019 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية بواقع 2.5 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بواقع 26.7 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 6% بمقدار 38 جنيه للجرام عيار 21 وحقق سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 18.3% ليربح 235 دولار لكل أونصة

وأضاف التقرير أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيه للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 25% ليربح 381 دولار لكل أونصة

وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال عام 2021 فقد بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 34.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.4 طن وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 31.7 طن وسعر الذهب المحلي انخفض بنسبة 3.5% بمقدار 29 جنيه للجرام عيار 21 وحقق سعر الأونصة العالمية انخفاض بنسبة 3.7% ليفقد 70 دولار لكل أونصة.

وخلال عام 2022 بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر: 51.5 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 19.2 طن ومشتريات المشغولات الذهبية 32.3 طن وسعر الذهب المحلي حقق ارتفاع بنسبة 107% بمقدار 851 جنيه للجرام عيار 21 وهذه هي بداية أزمة العملة في مصر مما تسبب في قفزات كبيرة للذهب طوال عام 2022 كما حقق سعر الأونصة العالمية انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولار لكل أونصة.

وبنهاية عام 2023 بلغ إجمالي طط مشتريات الذهب في مصر: 57 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 30.3 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بلغت 26.7 طن وسعر الذهب المحلي ارتفع بنسبة 87.6% بمقدار 1480 جنيه للجرام عيار 21 وسعر الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 13% ليربح 239 دولار لكل أونصة .

وذكر التقرير أن مشتريات المصريين للسبائك والعملات الذهب بدأت تحقق قفزات كبيرة بدءاً من عام 2024 بسبب أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه ، كما تراجع الطلب على المشغولات الذهب بشكل تدريجي عند المقارنة بمستويات ما قبل الأزمة والتي كانت تمثل الجزء الأكبر من حجم الطلب في سوق الذهب بمصر.