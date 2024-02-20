شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بسبب ضعف الطلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال تعاملات اليوم الاثنين، 20/2/2024 إلى نحو 62.20 جنيه للشراء، و64.20 جنيه للبيع، في ضعف للطلب على الدولار منذ أيام مقابل الأيام السابقة.

أما في السوق الرسمي فاستقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

أما سعر الذهب فسجل 3585 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مع تراجع الطلب على الذهب في الأسواق وكذلك هبوط محدود في سعر اونصة الذهب عالمياً، وسجل عيار 24 نحو 4097 جنيها، عيار 18 يسجل 3073 جنيها، عيار 14 يسجل 2390 جنيها، سجل الجنيه الذهب 28680 جنيها.