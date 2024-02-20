شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تنشر أبرز ملامح مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية