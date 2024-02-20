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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر31 نقطة أو 83ر0% ، ليصل إلى 64ر38438 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 50ر5 نقطة أو21ر0% ليصل إلى 19ر2634 نقطة.