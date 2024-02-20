تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 74ر31 نقطة أو 83ر0% ، ليصل إلى 64ر38438 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

محمد يوسف

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