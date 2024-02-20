غرفة جازان تبحث مجالات التعاون مع السفير الأمريكي لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل رانتي والوفد المرافق له، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها وفد السفارة الأمريكية للمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المشتركة في جوانب الاقتصاد والصناعة والزراعة ومناقشة عدد من محاور التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما تم استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة ، إضافة إلى المميزات النوعية التي تمتلكها منطقة جازان في جميع المجالات.