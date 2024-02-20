شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 100 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12606 نقطة، وبتداولات بلغت 10.286 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 364.945 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.232 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 100 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 120، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، وتكافل الراجحي، وجاكو، والتطويرية الغذائية، ونسيج، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العربية، وعذيب للاتصالات، وأيان، وسيرا، وتكوين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 25588 نقطة، وبتداولات بلغت 30.854 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.572 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.955 مليار ريال.وارتفعت أسهم 30 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 80 شركة مدرجة في السوق الموازية.