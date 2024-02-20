شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 4 محاور.. «تداول السعودية» توقّع مذكرة تفاهم مع «سالك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت شركة تداول السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) على هامش فعاليات ملتقى السوق المالية السعودية 2024.

يأتي ذلك تماشياً مع مساعي الطرفين لتعزيز مستويات تبني الممارسات المستدامة في القطاعين المالي والزراعي في المملكة،

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على التزام الطرفين بتعزيز ممارسات الإشراف البيئي ودعم مبادرات الاستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

محاور المذكرة تحدد هذه المذكرة الأسس لنهج تعاوني يهدف إلى مواءمة المبادرات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال البرامج التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الجهود المتعلقة بالاستدامة، وإجراء محادثات دورية وجهود تسويقية مشتركة لتسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة وإدخالها في العمليات التشغيلية للشركات.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف الاستدامة لكلّ من تداول السعودية و"سالك"، بما يسهم في تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

وستتم مشاركة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمبادرات ونتائج هذه الشراكة مع تقدّم مراحل التعاون.