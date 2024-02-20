شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز تداول اتفاقيات إعادة الشراء في السوق المالية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" مذكرة تفاهم مع شركة "إنستيماتش جلوبال" تهدف إلى إطلاق منصة متقدمة لتداول اتفاقيات إعادة الشراء في السوق المالية السعودية.

يأتي ذلك كخطوة مهمة تسهم في تعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية وتعلن عن بداية عصر جديد في مشهد الخدمات المالية على مستوى المنطقة.

ووقعت مذكرة التفاهم على هامش فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية الذي تستضيفه مدينة الرياض على مدار يومي 19-20 فبراير.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستؤدي مقاصة دوراً أساسياً في مقاصة جميع اتفاقيات إعادة الشراء التي يتم تداولها على المنصة الجديدة، لتضمن بالتالي أمن وكفاءة هذه العملية.

ومن جانبها، تلتزم "إنستيماتش جلوبال" بالعمل على تحسين منصة التداول وضمان قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين بدعم من مقاصة. وصممت مذكرة التفاهم بحيث يمكن توسيع نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل إطلاق منتجات وخدمات جديدة في السوق المالية السعودية خلال المستقبل.

ويعتبر هذا التعاون بين مقاصة و"إنستيماتش جلوبال" بمثابة دليل واضح على التزام الطرفين بتوفير حلول مالية متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين.

ويشكل هذا الإعلان خطوة جديدة في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق مالية متكاملة ومتنوعة ومتقدمة من الناحية التقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.