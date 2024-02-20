شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاني في بداية أسبوع اقتصادي شاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية حيث أدت الخسائر في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسلع الاستهلاكية إلى انخفاض الأسهم في أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، حيث تعاني وول ستريت في بداية أسبوع اقتصادي شاق، وفق ما ذكر موقع انفيستينج. انخفاض المؤشرات عند نهاية التداولات يوم الإثنين في بورصة نيويورك تراجع مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنحو 0.37% بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كذلك بنحو 0.48% ولم يكن مؤشر ناسداك أفضل حالًا حيث انخفض هو الآخر بنسبة 0.82%. أسهم قيادية لكن التداولات لم تخلو من ارتفاعات حيث كان من بين الأسهم القيادية على مؤشر داو جونز الصناعي أسهم شركة "ميرك آند كومباني".

ارتفعت قيمة أسهم ميرك آند كومباني بنسبة 0.99% أو 1.25 نقطة وبلغ سعر سهم الشركة 127.79 دولارًا عند الإغلاق.

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في المقابل، ارتفعت سهم شركة "وول مارت" مواصلًا ارتفاعه بمقدار 0.63% أو 1.07 نقطة وأغلق عند سعر 170.36 دولارًا في حين زاد سهم. الأداء الضعيف أما بالنسبة للأداء الضعيف في نهاية تعاملات الإثنين فقد أغلق سهم "نايكي" منخفضا عند 2.40% أو 2.54 نقطة وتداول عند مستويات 103.51 عند الاغلاق.

تراجع سهم شركة "آميجن" بمقدار 1.86% أو 5.37 نقطة عند سعر 283.70 في حين تراجع سهم" سيسكو سيستمز" بمقدار 1.26% أو 0.62 نقطة بسعر 48.44. أفضل الأسهم على إس آند بي 500 من بين الأسهم الأفضل أداءًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان سهم "آبلايد ماتريليز" الذي ارتفع بنسبة 6.35% عند سعر 199.57، كما واصل سهم "فولكان ماتريليز" هو الآخر ارتفاعه بنسبة 5.23% وأغلق عند سعر 255.15 . أضعف الأسهم من بين الأسهم الأضعف أداءً كان سهم "ديجيتال رياليتي تراست" الذي سقط بنسبة 8.34% وأغلق بسعر 136.22، كذلك خسر سهم "آدوب" بـ7.41%.

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في المحصلة الإجمالية فاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الصاعدة في بورصة نيويورك بنسبة صفر إلى صفر. أسعار الذهب على جانب آخر، إرتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.26% أو 5.30 وأغلقت عند سعر 2,029.40 للأونصة. أسواق النفط وحول السلعة الاستراتيجة الأهم في العالم فقد تم تداول النفط على تراجع في عقوده لتسليم شهر أبريل المقبل بنسبة 0.31% أو 0.24 ووصل سعر النفط وفقًا لذلك إلى 78.22 دولارًا للبرميل بينما هبط عقد نفط برنت لشهر نيسان بنسبة 0.17% أو 0.14 نقطة وأغلق على سعر 83.33 دولارًا للبرميل، وهو الذي يمثل أيضًا ارتفاعًا عن المستويات السابقة التي انخفضت عن ال80 دولارًا. العملات في هذا السياق التداولي وحو سوق العملات فلم يتغير اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.08، في حين انخفض الدولار مقابل الين بنسبة 0.04% ليصل إلى 150.15.

وانخفض مؤشر العقود الآجلة للدولار الأمريكي بنسبة 0.04٪ إلى 104.14.