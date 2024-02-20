شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «العظماء السبعة» تتجاوز قيمة أسواق كاملة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتمتع ما تسمى بــ"الشركات السبع الكبرى"، المعروفة باسم العظماء السبعة، الآن بقوة مالية أكبر من أي دولة كبرى أخرى في العالم تقريبًا، وفقًا لبحث جديد أجراه دويتشه بنك، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
ومن بين دول مجموعة العشرين غير الولايات المتحدة فإن الصين واليابان فقط هما من تحققان أرباحاً أكبر عندما يتم دمج شركاتهما المدرجة.
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وأضافوا بأن مايكروسوفت وآبل بشكل فردي لديهما قيمة سوقية مماثلة لجميع الشركات المدرجة مجتمعة في كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
حذر جيم ريد رئيس الاقتصاد العالمي والأبحاث في "دويتشه بنك" من أن سوق الأسهم الأمريكية تحاكي متغيرات كالتي حدثت في عامي 2000 و1929 من حيث كونها الأكثر تركزاً في التاريخ.
وأشار ريد إلى أنه في حين أن الشركات الكبرى مالت في نهاية المطاف إلى الانسحاب من المراكز الخمسة الأولى مع تطور اتجاهات الاستثمار وتوقعات الأرباح فإن 20 من أصل 36 شركة سكنت تلك الشريحة العليا لا تزال في قائمة أفضل 50 شركة اليوم.
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في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي ذكرت محللة الثروات إيفلين بارتنرز بأن الشركات السبع حققت عائدًا مذهلاً بنسبة 107% خلال عام 2023 وهو ما يفوق بكثير مؤشر إم إس سي آي.
وقالت: ”بالنظر إلى الأداء الممتاز للأسهم التي تقودها تطورات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 وبداية هذا العام قد يميل المستثمرون إلى الاستمرار في هذا الاتجاه".
أرباح الشركات السبع الكبرىيفوق الارتفاع الكبير في الأرباح والقيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة السبعة آبل وأمازون وألفابيت وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا جميع الشركات المدرجة في كل دول مجموعة العشرين تقريبًا.
ومن بين دول مجموعة العشرين غير الولايات المتحدة فإن الصين واليابان فقط هما من تحققان أرباحاً أكبر عندما يتم دمج شركاتهما المدرجة.
قيمة توازي بورصة كبرىذكر محللو بنك "دويتشه" أن القيمة السوقية المجمعة لـلــ7 ماجنيفيسنت (السبع الكبرى) وحدها ستجعلهم ثاني أكبر بورصة لدولة في العالم أي ضعف بورصة اليابان التي تحتل المركز الرابع.
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وأضافوا بأن مايكروسوفت وآبل بشكل فردي لديهما قيمة سوقية مماثلة لجميع الشركات المدرجة مجتمعة في كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
مخاطر على الأسهم الأمريكية والدوليةومع ذلك، فإن هذا المستوى من التركيز دفع بعض المحللين إلى التعبير عن مخاوفهم بشأن المخاطر ذات الصلة في سوق الأسهم الأمريكية والعالمية.
حذر جيم ريد رئيس الاقتصاد العالمي والأبحاث في "دويتشه بنك" من أن سوق الأسهم الأمريكية تحاكي متغيرات كالتي حدثت في عامي 2000 و1929 من حيث كونها الأكثر تركزاً في التاريخ.
المراكز الخمس الأولى لمؤشر إس آند بيقام بنك دويتشه بتحليل مسارات جميع الشركات الـ 36 التي كانت ضمن المراكز الخمس الأولى الأكثر قيمة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ منتصف الستينيات.
وأشار ريد إلى أنه في حين أن الشركات الكبرى مالت في نهاية المطاف إلى الانسحاب من المراكز الخمسة الأولى مع تطور اتجاهات الاستثمار وتوقعات الأرباح فإن 20 من أصل 36 شركة سكنت تلك الشريحة العليا لا تزال في قائمة أفضل 50 شركة اليوم.
هل يمكن أن تتسع المكاسب؟على الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية الخافتة في بداية عام 2023 كانت عوائد سوق الأسهم في وول ستريت مثيرة للإعجاب لكنها تركزت بشكل كبير بين الشركات السبعة التي استفادت بقوة من الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
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في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي ذكرت محللة الثروات إيفلين بارتنرز بأن الشركات السبع حققت عائدًا مذهلاً بنسبة 107% خلال عام 2023 وهو ما يفوق بكثير مؤشر إم إس سي آي.
وقالت: ”بالنظر إلى الأداء الممتاز للأسهم التي تقودها تطورات الذكاء الاصطناعي في عام 2023 وبداية هذا العام قد يميل المستثمرون إلى الاستمرار في هذا الاتجاه".