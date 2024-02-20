شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة تداول» توقع مذكرة تفاهم للارتقاء بمجالات الفن والثقافة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية