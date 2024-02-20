شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة تداول» توقع مذكرة تفاهم للارتقاء بمجالات الفن والثقافة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع شركة الصوت للتجارة (أتروم) بهدف دعم المبادرات الفنية، والبرامج التعليمية، والتبادل الثقافي في المملكة.
ويأتي ذلكمن خلال تشكيل تحالف استراتيجي يستفيد من نقاط قوة الطرفين. وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية المنعقد في مدينة الرياض.
تتضمن أوجه التعاون، المبادرات الفنية: إذ تتعاون مجموعة تداول السعودية و"أتروم" في تحديد ودعم المبادرات الفنية التي تسهم في إثراء المشهد الفني في المملكة، بما في ذلك استضافة المعارض الفنية ودعم الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء المملكة.
ومن ضمن أوجه التعاون، البرامج التعليمية: إذ تركز هذه الشراكة على الأنشطة التعليمية، ورعاية المواهب المحلية من خلال برامج التعليم الفني، والتدريب، وورش العمل الإبداعية، حيث تتولى أتروم مسؤولية تصميم تلك البرامج، بينما تقدّم مجموعة تداول السعودية الموارد الأساسية المطلوبة.
وشملت أوجه التعاون، الاستثمارات الفنية: إذ يتعاون الطرفان على استكشاف تحديد فرص الاستثمار المشترك لدعم المشاريع الفنية، والمعارض، والمؤسسات الثقافية بهدف إثراء المشهد الثقافي في المملكة.
وتضمنت أوجه التعاون، المنشآت الفنية العامة: إذ يعمل هذا التعاون على عرض الأعمال على عرض الأعمال الفنية في الأماكن العامة بهدف تعزيز جمالية مدن المملكة عبر تصميم وتنفيذ أعمال فنية متميزة في الأماكن العامة.
وتتولى أتروم مسؤولية التصميم الإبداعي، بينما توفر مجموعة تداول السعودية خدمات الدعم اللوجستية والترويجية.
ومن ضمن أوجه التعاون، التبادلات الفنية: إذ تشجّع هذه الشراكة أنشطة التبادل الثقافي، وتجمع بين الفنانين المحليين والدوليين بهدف تعزيز الحوار الفني بين الثقافات وإبراز المواهب السعودية على الساحة الدولية.
وتسلّط هذه الشراكة الضوء على التزام الطرفين بتطوير المشهد الفني المتنوع في المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلكمن خلال تشكيل تحالف استراتيجي يستفيد من نقاط قوة الطرفين. وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية المنعقد في مدينة الرياض.
أبرز أوجه التعاون
تتضمن أوجه التعاون، المبادرات الفنية: إذ تتعاون مجموعة تداول السعودية و"أتروم" في تحديد ودعم المبادرات الفنية التي تسهم في إثراء المشهد الفني في المملكة، بما في ذلك استضافة المعارض الفنية ودعم الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء المملكة.
ومن ضمن أوجه التعاون، البرامج التعليمية: إذ تركز هذه الشراكة على الأنشطة التعليمية، ورعاية المواهب المحلية من خلال برامج التعليم الفني، والتدريب، وورش العمل الإبداعية، حيث تتولى أتروم مسؤولية تصميم تلك البرامج، بينما تقدّم مجموعة تداول السعودية الموارد الأساسية المطلوبة.
وشملت أوجه التعاون، الاستثمارات الفنية: إذ يتعاون الطرفان على استكشاف تحديد فرص الاستثمار المشترك لدعم المشاريع الفنية، والمعارض، والمؤسسات الثقافية بهدف إثراء المشهد الثقافي في المملكة.
وتضمنت أوجه التعاون، المنشآت الفنية العامة: إذ يعمل هذا التعاون على عرض الأعمال على عرض الأعمال الفنية في الأماكن العامة بهدف تعزيز جمالية مدن المملكة عبر تصميم وتنفيذ أعمال فنية متميزة في الأماكن العامة.
وتتولى أتروم مسؤولية التصميم الإبداعي، بينما توفر مجموعة تداول السعودية خدمات الدعم اللوجستية والترويجية.
ومن ضمن أوجه التعاون، التبادلات الفنية: إذ تشجّع هذه الشراكة أنشطة التبادل الثقافي، وتجمع بين الفنانين المحليين والدوليين بهدف تعزيز الحوار الفني بين الثقافات وإبراز المواهب السعودية على الساحة الدولية.
وتسلّط هذه الشراكة الضوء على التزام الطرفين بتطوير المشهد الفني المتنوع في المملكة العربية السعودية.